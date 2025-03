Ex de Kayky Brito mostra o filho e reflete após separação Ex de Kayky Brito mostra o filho deles e reflete após término! Bebê Mamãe|Do R7 21/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h45 ) twitter

Ex de Kayky Brito mostra o filho deles e reflete após término

A ex-esposa do ator Kayky Brito mostrou o filho deles se divertindo e encantou. O famoso é pai de um garotinho que, por enquanto, é seu único herdeiro. O pequeno se chama Kael. Ele está com três anos de idade. Ele é fruto do antigo relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale com quem morou junto por alguns anos.

