Ex de Kayky Brito posa com os 3 filhos e manda recado
Ex de Kayky Brito posa com os filhos e manda recado!
A ex do ator Kayky Brito mostrou um momento especial com o filho deles e deu uma indireta para o famoso. O artista é pai de um menino. Seu primogênito e, por enquanto, seu único herdeiro nasceu do antigo relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. Eles ficaram juntos por cerca de três anos.
A ex do ator Kayky Brito mostrou um momento especial com o filho deles e deu uma indireta para o famoso. O artista é pai de um menino. Seu primogênito e, por enquanto, seu único herdeiro nasceu do antigo relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. Eles ficaram juntos por cerca de três anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: