Ex de Kayky Brito surge com filho no judô e fala de relação Ex de Kayky Brito mostra o filho no judô e desabafa sobre relacionamento! Bebê Mamãe|Do R7 12/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex de Kayky Brito mostra o filho no judô e desabafa sobre relacionamento Bebê Mamãe

A ex do ator Kayky Brito surgiu acompanhando a aula do filho do casal e fez um desabafo. O artista é pai de um menino. Kael está com três anos de idade. Por enquanto, ele é seu único herdeiro. O garotinho mora com a mãe em Curitiba, no Paraná. Enquanto o famoso se divide entre São Paulo e o Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rodrigo Santoro revela foto rara do parto da filha

Isabel Veloso mostra filho e cientista analisa o caso dela

Irmão de Madeleine McCann aparece pela 1ª vez em anos e fala