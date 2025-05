Ex de Lucas Lucco mostra novo visual do filho: “fofo” Ex de Lucas Lucco exibe novo visual do filho e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 22/05/2025 - 00h55 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h55 ) twitter

Ex de Lucas Lucco exibe novo visual do filho e encanta Bebê Mamãe

A ex do cantor Lucas Lucco, a influenciadora Lorena Carvalho, encantou ao mostrar seu filho com novo visual. Os dois são papais orgulhosos de um lindo menino. O pequeno Luca tem três anos de idade. Os dois se separam de forma inesperada em 2022. O término aconteceu exatamente um dia antes do primeiro aniversário do filho do ex-casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

