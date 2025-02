Ex de Lucas Lucco mostra o filho e revela nova mania dele Lorena mostra filho com Lucas Lucco e revela mania curiosa dele! Bebê Mamãe|Do R7 21/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h26 ) twitter

Lorena mostra filho com Lucas Lucco e revela mania curiosa dele

A ex-esposa do cantor e ator Lucas Lucco, a influenciadora Lorena Carvalho, revelou um susto que passou com o filho e uma nova mania dele. O ex-casal é pai de um menino de três anos. O primogênito se chama Luca e mora com a mãe, desde a separação dos pais.

Para saber mais sobre a nova mania do pequeno Luca e o susto que a mamãe Lorena passou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

