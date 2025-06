Ex de Sabrina Sato exibe filha e se queixa sobre guarda dela Ex de Sabrina Sato, Duda Nagle, surge com a filha e reclama da guarda compartilhada! Bebê Mamãe|Do R7 25/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h37 ) twitter

Ex de Sabrina Sato, Duda, surge com a filha e desabafa sobre a guarda dela Bebê Mamãe

O ex da apresentadora Sabrina Sato, o ator Duda Nagle, mostrou uma viagem com a filha e fez um desabafo. Ele reclamou sobre a guarda da herdeira. Os famosos ficaram juntos por cerca de sete anos. Após tornarem público que estavam passando por uma crise no relacionamento, eles anunciaram o fim da união em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre o desabafo de Duda Nagle!

