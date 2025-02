Ex de Wanessa Camargo posa com filho em viagem a Bahia Ex de Wanessa Camargo viaja com o filho para a Bahia e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 28/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex de Wanessa Camargo viaja com seus filho mais velho para Bahia e surpreende

O ex-marido da cantora Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz, exibiu uma divertida viagem com seu filho a Bahia. Do antigo relacionamento, os dois foram pais de dois meninos. O primogênito carrega parte do nome do pai e se chama José Marcus, enquanto o caçula é João Francisco. Os herdeiros estão com 13 e 10 anos, respectivamente.

Para saber mais sobre essa emocionante viagem e os momentos especiais entre pai e filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Denílson desabafa sobre partida da sobrinha e revela decisão

Bebê nasce com a orelha na bochecha em caso raríssimo

Filhos de Thaís Fersoza posam com primo bebê e encantam