Ex de Wanessa Camargo posa com filho em viagem aos EUA Ex de Wanessa Camargo surge com o filho em viagem aos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 20/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 23h18 )

Ex de Wanessa Camargo surge com o filho em passeio nos EUA e surpreende Bebê Mamãe

O primogênito da cantora Wanessa Camargo encantou ao surgir em uma nova viagem com o pai. desta vez o destino escolhido foi os EUA. A artista foi casada com o empresário Marcus Buaiz por longos anos. A união durou quase duas décadas até que em 2022 os dois pegaram a todos de surpresa ao anunciar a separação.

Para saber mais sobre essa viagem emocionante e os momentos especiais entre pai e filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

