Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ex de Whindersson Nunes diz o que faria pelo bebê deles

Maria Lina fala de seu bebê com Whindersson Nunes e emociona!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Maria Lina fala de seu bebê com Whindersson Nunes e emociona Bebê Mamãe

A influenciadora Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, fez um tocante desabafo sobre o bebê deles. Os dois são pais de um menino. O primogênito, infelizmente, partiu com pouquíssimo tempo de vida. O neném se chamava João Miguel. Ele veio ao mundo bem antes do previsto, devido um problema de saúde da mãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre o emocionante relato de Maria Lina.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.