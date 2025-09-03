Ex de Whindersson Nunes diz o que faria pelo bebê deles Maria Lina fala de seu bebê com Whindersson Nunes e emociona! Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2025 - 17h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maria Lina fala de seu bebê com Whindersson Nunes e emociona Bebê Mamãe

A influenciadora Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, fez um tocante desabafo sobre o bebê deles. Os dois são pais de um menino. O primogênito, infelizmente, partiu com pouquíssimo tempo de vida. O neném se chamava João Miguel. Ele veio ao mundo bem antes do previsto, devido um problema de saúde da mãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre o emocionante relato de Maria Lina.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Roberto Justus conta com quem Rafa vai morar

Mãe tira vida do seu bebê com banana amassada envenenada

Leandra Leal surge em filme com filha e ex se declara