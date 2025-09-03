Ex de Whindersson Nunes diz o que faria pelo bebê deles
Maria Lina fala de seu bebê com Whindersson Nunes e emociona!
A influenciadora Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, fez um tocante desabafo sobre o bebê deles. Os dois são pais de um menino. O primogênito, infelizmente, partiu com pouquíssimo tempo de vida. O neném se chamava João Miguel. Ele veio ao mundo bem antes do previsto, devido um problema de saúde da mãe.
