Ex-esposa revela o que Bruno Silva fez com ela grávida e choca Ex-esposa de Bruno Silva, Andressa Marinho, faz revelação. Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-esposa do jogador Bruno Silva desabafou Bebê Mamãe

A ex-esposa do jogador Bruno Silva, a biomédica Andressa Marinho, chocou ao revelar o que o craque fez quando ela ainda estava grávida do primogênito do ex-casal. Bruno atuou em times como Botafogo, Internacional e atualmente está no Rio Branco. Bruno e Andressa ficaram juntos por oito anos e têm dois filhos.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Leonardo toma decisão sobre Virgínia e Zé após separação

Bárbara Evans revela grande susto com a filha e explica

Nicolas Prattes, Sabrina e Zoe posam com seus 5 cachorros