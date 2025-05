Ex nora de Angélica fala pela 1ª vez e fala se vão voltar Duda Guerra, ex nora de Angélica e Huck, revela se vai reatar o namoro! Bebê Mamãe|Do R7 13/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h27 ) twitter

Duda Guerra, ex nora de Angélica e Huck, conta se vai reatar o namoro Bebê Mamãe

A ex-namorada do filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck abriu o jogo sobre o fim do relacionamento. A adolescente Duda Guerra namorou o filho do meio dos artistas, Benício, de 17 anos. A jovem tem apenas um ano a menos do que ele. O ex-casal se conheceu por meio de amigos em comum e passou cerca de um ano juntos.

Para saber todos os detalhes sobre o término e as polêmicas que cercam o casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

