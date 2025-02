Ex-professora de dança de Lorena Improta dá aula a Liz! Veja Lorena Improta mostra a filha na aula de dança com uma professora que foi dela! Bebê Mamãe|Do R7 13/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorena Improta mostra a filha na aula de dança com uma professora que foi dela

A dançarina Lorena Improta mostrou a filha e revelou um momento nostálgico junto com ela. A famosa é mãe orgulhosa de uma menina. Liz é fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana. O casal oficializou a união em fevereiro de 2021. Meses depois, eles deram as boas-vindas a primeira herdeira. Por enquanto, a menina tem três anos de idade e é a única filha deles.

Para saber mais sobre esse momento especial e ver as fotos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kelly Key posa com filhos e fala sobre seu bebê que partiu

Brunna Gonçalves e Lud exibem presente de Vini Jr. pra bebê

Como está menina que engravidou aos 11 anos após 2 décadas