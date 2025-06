Ex sogra de Murilo Huff mostra neto e revela o que houve Avó mostra filho de Murilo Huff e Marília e conta o que aconteceu com ele. Bebê Mamãe|Do R7 03/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h17 ) twitter

Avó mostra filho de Murilo Huff e Marília e conta o que aconteceu Bebê Mamãe

O filho do cantor Murilo Huff deixou todos surpresos ao aparecer com um aparelho preso em seu bracinho. Léo está com cinco anos de idade. Ele nasceu do antigo relacionamento do compositor com a sertaneja Marília Mendonça. Eles namoraram por anos, mas a união ficou marcada por términos e reconciliações.

Para saber mais sobre a saúde do pequeno Léo e a revelação da ex-sogra de Murilo Huff, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

