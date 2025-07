Fabiana Justus mostra cama no chão no novo quarto do bebê Fabiana Justus mostra novo quarto do bebê com cama no chão e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 01/07/2025 - 23h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 23h36 ) twitter

Fabiana Justus mostra novo quarto do bebê com cama no chão e surpreende Bebê Mamãe

A influenciadora Fabiana Justus mostrou como ficou o quarto do caçula, após passar por algumas mudanças. Ela é mãe de três. Suas filhas mais velhas são as gêmeas Chiara e Sienna que estão com seis anos de idade. Já o mais novo do time é Luigi. O bebê tem um ano e 10 meses de vida. O trio é fruto do relacionamento da famosa com o empresário Bruno D’Ancona com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a transformação do quartinho do bebê!

