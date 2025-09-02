Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Fabiano Menotti canta com a filha em Barretos e impressiona

Filha de Fabiano Menotti canta em Barretos e impressiona!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filha de Fabiano Menotti canta em Barretos e impressiona Bebê Mamãe

As filhas do cantor Fabiano Menotti, dupla e irmão de César, surgiram com looks iguais no rodeio mais badalado do país. As pequenas marcaram presença na Festa do Peão de Barretos. O artista é pai de duas meninas que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Menotti com quem é casado. Os dois oficializaram a união em 2009.

Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.