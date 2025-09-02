Fabiano Menotti canta com a filha em Barretos e impressiona Filha de Fabiano Menotti canta em Barretos e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2025 - 00h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Fabiano Menotti canta em Barretos e impressiona Bebê Mamãe

As filhas do cantor Fabiano Menotti, dupla e irmão de César, surgiram com looks iguais no rodeio mais badalado do país. As pequenas marcaram presença na Festa do Peão de Barretos. O artista é pai de duas meninas que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Menotti com quem é casado. Os dois oficializaram a união em 2009.

Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ary revela quantas babás seus bebês com João Gomes vão ter

Príncipe Harry revela os filhos em novas fotos e surpreende

Nos EUA, Iza mostra a bebê pela 1ª vez em seu show