Fabiano Menotti canta com a filha em Barretos e impressiona
Filha de Fabiano Menotti canta em Barretos e impressiona!
As filhas do cantor Fabiano Menotti, dupla e irmão de César, surgiram com looks iguais no rodeio mais badalado do país. As pequenas marcaram presença na Festa do Peão de Barretos. O artista é pai de duas meninas que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Menotti com quem é casado. Os dois oficializaram a união em 2009.
As filhas do cantor Fabiano Menotti, dupla e irmão de César, surgiram com looks iguais no rodeio mais badalado do país. As pequenas marcaram presença na Festa do Peão de Barretos. O artista é pai de duas meninas que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Menotti com quem é casado. Os dois oficializaram a união em 2009.
Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: