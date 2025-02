Fabiano Menotti exibe a bebê viajando de jatinho pela 1ª vez Fabiano Menotti mostra 1ª viagem se sua bebê de 8 meses! Bebê Mamãe|Do R7 15/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 15/01/2025 - 16h27 ) twitter

Fabiano Menotti mostra 1ª viagem se sua bebê

O cantor Fabiano Menotti mostrou a família reunida para uma viagem e a caçula do artista deixou todos encantados. O famoso é pai de duas meninas que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora Gabriela Menotti com quem ele é casado.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa viagem especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

