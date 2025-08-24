Fabiano Menotti mostra as filhas usando roupas iguais: "que lindas"
Fabiano Menotti encanta ao mostrar suas duas filha usando roupas iguais.
A esposa do cantor Fabiano Menotti, a influenciadora Gabriela Menotti, encantou ao mostrar um lindo registro de suas filhas usando roupas iguais. Os dois oficializaram a união em 2009 e tiveram duas filhas. A mais velha da dupla é Júlia, de 11 anos de idade. A caçula se chama Izabela e está com um ano e três meses de vida. As meninas foram apelidadas de Juju e Bebela pelos papais.
