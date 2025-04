Familiares de Vitória fazem revelação sobre suspeito e falam A família da adolescente Vitória Regina de Sousa fez revelações sobre o principal suspeito, Maicol Sales Santos. O pai, a irmã e o... Bebê Mamãe|Do R7 08/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família de Vitória Regina emocionou com desabafo

A família da adolescente Vitória Regina de Sousa fez revelações sobre o principal suspeito, Maicol Sales Santos. O pai, a irmã e o advogado que representa a família apontaram os pontos que acreditam serem mentiras de Maicol. E também o que acreditam que realmente aconteceu com a adolescente. A jovem desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano e foi encontrada sem vida no dia 5 de março.

Para entender todos os detalhes e as declarações impactantes da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Pyong Lee surge com a madrasta pela 1ª vez

Davi Brito revela que será pai e fala onde está mãe do bebê

Pato posa com filho com Rebeca Abravanel e diz como ele está