Faustão faz 2 transplantes e está internado há quase 3 meses

Faustão passou por dois outros transplantes Bebê Mamãe

O apresentador Faustão, o Fausto Silva, passou por dois novos transplantes. E a sua família impressionou ao revelar que ele está internado há quase três meses. A família tornou público pela primeira vez um boletim médico sobre esta nova internação e cirurgias do apresentador.

Para mais detalhes sobre a saúde do apresentador e os procedimentos realizados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

