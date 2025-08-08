Faustão faz 2 transplantes e está internado há quase 3 meses
Faustão passou por dois novos transplantes e estado é revelado.
O apresentador Faustão, o Fausto Silva, passou por dois novos transplantes. E a sua família impressionou ao revelar que ele está internado há quase três meses. A família tornou público pela primeira vez um boletim médico sobre esta nova internação e cirurgias do apresentador.
