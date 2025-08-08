Logo R7.com
Faustão faz 2 transplantes e está internado há quase 3 meses

O apresentador Faustão, o Fausto Silva, passou por dois novos transplantes. E a sua família impressionou ao revelar que ele está internado há quase três meses. A família tornou público pela primeira vez um boletim médico sobre esta nova internação e cirurgias do apresentador.

Para mais detalhes sobre a saúde do apresentador e os procedimentos realizados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

