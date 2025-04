Felipe Araújo mostra o filho em festa do pijama na escola Felipe Araújo mostrou o filho indo para festa do pijama no colégio! Bebê Mamãe|Do R7 04/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h46 ) twitter

Felipe Araújo mostrou o filho indo para festa do pijama no colégio

O filho do cantor Felipe Araújo surgiu pronto para se divertir com os amigos na escola em um evento diferente que o colégio em que ele estuda promoveu. O artista é pai orgulhoso de um garotinho. O menino de seis anos, por enquanto, é seu único herdeiro. Ele se chama Miguel e nasceu de um breve relacionamento do famoso com a psicóloga Caroline Marchezi. Eles não chegaram a assumir um namoro e terminaram enquanto ela ainda estava grávida.

