Fernanda Paes Leme anuncia separação meses após ter a filha A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim do seu noivado com Victor Sampaio. A separação aconteceu nove meses após... Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h07 )

Fernanda Paes Leme comunicou a sua separação

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim do seu noivado com Victor Sampaio. A separação aconteceu nove meses após o nascimento da única filha deles, a pequena Pilar. Ao comunicar o fim do relacionamento, Fernanda fez um longo desabafo.

Para saber mais sobre essa emocionante história e os detalhes da separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

