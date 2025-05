Fernanda Paes Leme exibe sua bebê falando pela 1ª vez e emociona Fernanda Paes Leme encanta ao mostrar sua bebê falando pela 1ª vez. Bebê Mamãe|Do R7 30/05/2025 - 00h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Paes Leme surpreende ao mostrar sua bebê falando pela primeira vez Bebê Mamãe

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme emocionou os fãs ao mostrar sua filha falando pela primeira vez. A artista é mãe da pequena Pilar, de um ano de vida. Por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento da famosa com Victor Sampaio. O casal chegou a ficar noivo, antes mesmo da chegada do neném. Porém, em janeiro passado eles anunciaram que seguiriam a separação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zé Felipe surge muito abalado no aniversário de Maria Alice

Juiz decide sobre mãe que vendeu a filha pela cor dos olhos

Daniel de Oliveira e Giácomo comemoram os 15 anos do filho