Fernanda Paes Leme mostra a bebê e fala da separação de Gio

Fernanda Paes Leme fala sobre distanciamento de Gio Ewbank e Gagliasso Bebê Mamãe

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou sua bebê e surpreendeu ao falar, pela primeira vez, sobre o distanciamento de um casal de amigos bem famosos. Trata-se dos atores e apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Fepa e o famoso eram amigos de longa data, antes mesmo do namoro com Gio. Mais recentemente as atrizes fizeram sucesso em um podcast que apresentavam juntas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

