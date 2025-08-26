Fernanda Paes Leme mostra sua bebê com o pet da família
A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou sua bebê em um lindo registro com o pet da família. A artista é mãe de uma menina de um ano e dois meses. A primogênita é fruto de seu antigo relacionamento com Victor Sampaio. O casal anunciou a separação em janeiro passado, após cerca de quatro anos juntos. Mesmo com o término, eles se reencontram em ocasiões importantes na vida da herdeira que se chama Pilar.
