Fernanda Paes Leme mostra sua bebê e fala da separação Fernanda Paes Leme posa com a bebê e abre o jogo sobre o fim do relacionamento! Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Paes Leme posa com a bebê e abre o jogo sobre o fim do relacionamento Bebê Mamãe

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou sua bebê e surpreendeu ao detalhar o término de seu relacionamento com o pai dela. A famosa é mãe da pequena Pilar que está com um ano e um mês de vida. A garotinha nasceu da união com Victor Sampaio. O ex-casal assumiu o namoro no início de 2021 e cerca de um ano depois ficaram noivos. Porém, nunca se casaram oficialmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a história de Fernanda Paes Leme!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viúvo de Paulo Gustavo exibe filhos fazendo barba e diverte

Novas revelações da adolescente que envenenou bolo surgem

Filha de Ticiane Pinheiro ganha festa na escola americana