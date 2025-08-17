Fernanda Paes Leme surge com a bebê e fala das Bodas de Gio Fernanda Paes Leme surge a bebê e fala do casamento de Gio e Bruno! Bebê Mamãe|Do R7 17/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 00h37 ) twitter

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou sua bebê e voltou a falar sobre os rumores envolvendo os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Os três eram extremamente próximos. As famosas, inclusive, encabeçaram juntas um projeto de vídeocast que fez bastante sucesso em um canal de vídeos. Fepa é amiga de longa data do ator e chegou a ser escolhida como madrinha de um dos filhos do casal, Bless, de 10 anos.

