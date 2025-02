Fernanda Paes Leme surge na Bahia com a filha e o ex Fernanda Paes Leme mostra sua bebê em viagem com o ex para praia. Bebê Mamãe|Do R7 15/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 15/02/2025 - 22h05 ) twitter

Fernanda Paes Leme surge com sua bebe em viagem com o ex e surpreende

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao mostrar sua bebê em uma viagem com o ex para uma praia em Juquety, litroral de São Paulo. A artista é mãe da pequena Pilar de apenas nove meses de vida. A garotinha é fruto de seu antigo relacionamento com o Victor Sampaio, de quem ela era noiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história!

