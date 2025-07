Filha caçula de Claudia Leitte surge usando óculos Claudia Leitte exibe sua filha usando óculos e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 24/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Claudia Leitte mostra sua filha usando óculos e impressiona Bebê Mamãe

A filha caçula cantora Claudia Leitte arrancou fofura dos fãs ao surgir usando óculos. A artista é casada com o empresário Márcio Pedreira. Eles oficializaram a união em 2017. Juntos são pais de dois meninos e uma menina. O primogênito é o adolescente Davi. Ele está com 16 anos. Rafael, de 12 anos, é o irmão do meio. Já Bela é a caçulinha do clã. A garota tem cinco anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todas as fofuras da família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Roberto Justus surge com Ana Castela na mansão dela

Alexandre Pires revela nascimento do 1º neto e mostra foto

Saiba quanto esposa do CEO pode ganhar com o divórcio deles