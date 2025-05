Filha de Amanda Kimberlly posa com a avó materna pela 1ª vez Amanda Kimberlly revelou sua mãe com a avó materna. Bebê Mamãe|Do R7 13/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly exibiu sua mãe com a avó materna Bebê Mamãe

A modelo Amanda Kimberlly revelou a sua filha com o jogador Neymar Jr junto com a sua mãe pela primeira vez! Kimberlly é muito discreta em relação a família e por isso nunca havia revelado um registro de sua bebê Helena, 10 meses, junto com a sua mãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex nora de Angélica fala pela 1ª vez e fala se vão voltar

Sthefany Brito revela situação delicada com filhos e explica

Ana Maria Braga desabafa após a partida do bebê de Tati