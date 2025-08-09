Filha de Arthur Aguiar e Maíra passa por cirurgia Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi passar por cirurgia do coração. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 15h17 ) twitter

Filha de Arthur Aguiar possa por cirurgia e impressiona Bebê Mamãe

A filha do ator Arthur Aguiar foi internada no hospital para fazer uma cirurgia neste sábado (09). Nas redes sociais, a mãe da menina, a influenciadora Maíra Cardi compartilhou o momento em que a menina estava sendo internada. O ex-casal é pai da menina Sophia, de seis anos. Eles se separaram de forma definitiva em 2022, após vários rumores.

Para mais detalhes sobre a cirurgia e a recuperação da pequena Sophia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

