Filha de Cauã e Grazi Massafera posa jogando sinuca com pai Filha de Cauã e Grazi Massafera surge jogando sinuca com o pai! Bebê Mamãe|Do R7 02/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Cauã e Grazi Massafera surge jogando sinuca Bebê Mamãe

A filha dos atores Grazi Massafera e Cauã Reymond surgiu em uma viagem com o pai. O ex-casal tem uma única herdeira. A garota se chama Sofia e está com 13 anos de idade. O artista aproveitou alguns dias de folga de gravações para passear com a primogênita.

Para saber mais sobre essa divertida viagem e os momentos especiais entre pai e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

César Tralli exibe a filha andando de bike sem rodinhas

Erick Jacquin viaja com os gêmeos pro interior da França

Eliana posa com sua bebê caçula usando looks combinando