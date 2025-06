Filha de César Tralli e Tici se forma em colégio americano César Tralli e Tici Pinheiro mostram a filha se formando na escola americana! Bebê Mamãe|Do R7 03/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h57 ) twitter

César Tralli e Tici Pinheiro mostram a filha se formando na escola americana Bebê Mamãe

A filha do jornalista César Tralli e da apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou uma conquista importante, nesta terça-feira (03). A pequena Manuela é a única filha deles juntos. A garotinha está com cinco anos de idade. Ela também é a única herdeira do papai e a caçula da mamãe.

