Filha de César Tralli surge em salão de beleza: “dia de princesa” Filha de César Tralli encantou ao surgir em salão de beleza luxuoso. Bebê Mamãe|Do R7 25/05/2025 - 17h15 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro surpreendeu ao surgir em salão de beleza luxuoso Bebê Mamãe

A filha do jornalista César Tralli surpreendeu ao surgir em salão de beleza de luxo. O comunicador é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Eles oficializaram a união em 2017. Quando começaram o relacionamento, ela já era mãe de uma menina. Sua primogênita nasceu do antigo casamento com o empresário Roberto Justus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Enzo Celulari posa com irmão caçula em casa em Nova Iorque

Mãe mostra mudança da sua bebê meses depois e impressiona

Simone ganha festa de aniversário dos filhos e Simaria se declara