Filha de Claudia Leitte surge no show da mãe e encanta

Claudia Leitte mostra participação de sua filha caçula em seu show e impressiona

A filha caçula da cantora Claudia Leitte deixou os fãs da artista encantados ao fazer uma participação para lá de especial no show da mãe famosa em Fortaleza. A artista é mãe de três herdeiros, frutos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira. Juntos desde 2007, eles são pais de dois meninos, Davi e Rafael, de 15 e 11 anos, e da caçulinha Bela, que tem com quatro aninhos.

