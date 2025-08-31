Filha de Duda Nagle faz cartaz pra Prattes e Sabrina de declara pra ele Filha de Duda Nagle faz linda homenagem a Nicolas Prattes e Sabrina se declara. Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 23h37 ) twitter

Filha de Duda Nagle faz homenagem a Nicolas Prattes e Sabrina Sato se declara e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle fez uma linda homenagem ao padrasto, o ator Nicola Prattes. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. Após enfrentarem uma crise na relação, os famosos decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram a separação em 2023.

