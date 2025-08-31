Filha de Duda Nagle faz cartaz pra Prattes e Sabrina de declara pra ele
Filha de Duda Nagle faz linda homenagem a Nicolas Prattes e Sabrina se declara.
A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle fez uma linda homenagem ao padrasto, o ator Nicola Prattes. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. Após enfrentarem uma crise na relação, os famosos decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram a separação em 2023.
A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle fez uma linda homenagem ao padrasto, o ator Nicola Prattes. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. Após enfrentarem uma crise na relação, os famosos decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram a separação em 2023.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: