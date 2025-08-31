Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filha de Duda Nagle faz cartaz pra Prattes e Sabrina de declara pra ele

Filha de Duda Nagle faz linda homenagem a Nicolas Prattes e Sabrina se declara.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filha de Duda Nagle faz homenagem a Nicolas Prattes e Sabrina Sato se declara e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle fez uma linda homenagem ao padrasto, o ator Nicola Prattes. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. Após enfrentarem uma crise na relação, os famosos decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram a separação em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.