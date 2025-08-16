Filha de Glória Maria se declara pra mãe no aniversário dela Primogênita de Glória Maria faz homenagem de aniversário pra mãe e comove! Bebê Mamãe|Do R7 15/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h57 ) twitter

Primogênita de Glória Maria faz homenagem de aniversário pra mãe e comove Bebê Mamãe

A primogênita da jornalista Glória Maria fez uma linda homenagem para mãe em um dia muito especial. Ocorre que neste 15 de agosto, a saudosa comunicadora completaria mais uma volta ao sol. Ela partiu em 2023 deixando duas filhas. As adolescentes Maria e Laura, de 17 e 16 anos, respectivamente são as herdeiras da apresentadora.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e a vida de Glória Maria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

