Filha de Glória Maria se declara pra mãe no aniversário dela
Primogênita de Glória Maria faz homenagem de aniversário pra mãe e comove!
A primogênita da jornalista Glória Maria fez uma linda homenagem para mãe em um dia muito especial. Ocorre que neste 15 de agosto, a saudosa comunicadora completaria mais uma volta ao sol. Ela partiu em 2023 deixando duas filhas. As adolescentes Maria e Laura, de 17 e 16 anos, respectivamente são as herdeiras da apresentadora.
A primogênita da jornalista Glória Maria fez uma linda homenagem para mãe em um dia muito especial. Ocorre que neste 15 de agosto, a saudosa comunicadora completaria mais uma volta ao sol. Ela partiu em 2023 deixando duas filhas. As adolescentes Maria e Laura, de 17 e 16 anos, respectivamente são as herdeiras da apresentadora.
Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e a vida de Glória Maria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e a vida de Glória Maria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: