Filha de Gugu revela mudança pros EUA e faz desabafo Sofia, filha de Gugu Liberato, relembra mudança para os EUA! Bebê Mamãe|Do R7 03/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sofia, filha de Gugu Liberato, relembra mudança para os EUA Bebê Mamãe

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato surpreendeu ao relembrar um momento na marcante e delicado na vida da família. A jovem Sofia Liberato é um dos frutos do relacionamento do apresentador com a médica Rose Miriam Di Matteo. A jovem de 21 anos é influenciadora digital e se casou recentemente. Além dela, o casal é pai de João Augusto Liberato e de Marina Liberato que estão com 23 e 21 anos, respectivamente.

Para saber mais sobre a emocionante história de Sofia e sua jornada nos Estados Unidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lorena Improta mostra filha em cruzeiro infantil nas Bahamas

Mãe da namorada do adolescente que tirou vida dos pais fala

Revelado por que Dona Ruth perdeu a guarda do neto pra Huff