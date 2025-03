Filha de Ivete Sangalo surge em passeio a cavalo com o pai Filha de Ivete Sangalo mostra desenvoltura ao surgir em passeio a cavalo com o pai. Bebê Mamãe|Do R7 15/03/2025 - 23h24 (Atualizado em 15/03/2025 - 23h24 ) twitter

Filha de Ivete Sangalo posa em passeio a cavalo com o pai e desenvoltura impressiona

A filha da cantora Ivete Sangalo encantou ao surgir em um passeio diferente com o papai. Acontece que Helena deu um show de desenvoltura ao surgir montando a cavalo. Veveta é mãe três herdeiros. Seu filho mais velho Marcelo tem 15 anos. Já as caçulas, as gêmeas Mariana e Helena celebraram no último de 10 de fevereiro sete anos de vida. O trio é fruto do casamento da famosa com o nutricionista Daniel Cady.

