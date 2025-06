Filha de Ivete Sangalo surge no palco em show da mãe Filha de Ivete Sangalo dá um show ao surgir no palco junto a mãe. Bebê Mamãe|Do R7 08/06/2025 - 13h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 13h35 ) twitter

Filha de Ivete Sangalo posa no palco junto com a mãe e impressiona Bebê Mamãe

As filhas da cantora Ivete Sangalo encantaram ao surgir no palco junto a mãe esbanjando energia e muito animação em apresentação da mamãe famosa. A artista é casada com o nutricionista Daniel Cady. Juntos, eles são pais de três filhos – um menino e duas primogênito o adolescente Marcelo Sangalo, 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena de sete anos.

