Filha de Kaká posa com a madrasta fazendo compras em NY Carol posa com enteada, filha mais velha de Kaká, fazendo compras em NY! Bebê Mamãe|Do R7 08/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h18 )

Carol posa com enteada, filha de Kaká, fazendo compras em NY Bebê Mamãe

A esposa do ex-jogador Kaká, a influenciadora digital Carolina Leite, surgiu se divertindo com a enteada nas ruas de Nova York. Parte do clã desembarcou na Big Apple para aproveitar as férias. O atleta é pai orgulhoso de quatro herdeiros que nasceram de dois relacionamentos diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa divertida viagem!

