Filha de Leandro exibe a bebê e semelhança com avó impressiona

A filha do sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, encantou ao exibir um lindo registro de sua bebê e semelhança com avô chamou a atenção. Lyandra é mãe de duas crianças. Ambos são frutos de seu relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada. O mais velho dos irmãos é José, celebrou seus três anos de idade. Já a caçulinha do clã veio ao mundo em maio passado. Isabela tem apenas um mês de vida.

