Filha de Leandro exibe detalhes do quartinho de sua caçula

Lyandra, filha de Leandro, mostra o quarto da bebê

A filha do cantor sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, mostrou os primeiros detalhes do quartinho de sua bebê e encantou. Ela espera sua caçulinha. A menina é fruto do relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada e chega para promover José ao posto de irmão mais velho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo quartinho!

