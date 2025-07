Filha de Leandro exibe filhos e semelhança com avô surpreende Filha de Leandro encanta ao mostrar seus filhos juntos e semelhança com avô chama a atenção. Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Leandro impressionou ao mostra seus bebês juntos e semelhança com a avô impressiona Bebê Mamãe

A filha do saudoso sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, encantou ao mostrar um linda fotos de seus filhos juntos, e semelhança com o avô encantou. As crianças são frutos de seu relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada. O mais velho dos irmãos é José, está com três anos de idade. Já a caçulinha da família, a pequena Isabela tem apenas um mês de vida.

Para saber mais sobre essa linda homenagem e ver as fotos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bianca e Fred celebram os 4 anos do filho em festa juntos

Decisão de Murilo Huff sobre a herança do filho é revelada

Kayky Brito surge em chamada de vídeo com filho e se declara