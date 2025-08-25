Filha de Leandro exibe sua filha caçula e revela novo visual
Filha de Leandro mostra linda foto de sua caçula e revela novo visual.
A filha do saudoso sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, encantou ao mostrar um linda fotos de sua bebê e revelou seu mais novo visual. As crianças são frutos de seu relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada. O mais velho dos irmãos é José, está com três anos de idade. Já a caçulinha da família, a pequena Isabela tem apenas um mês de vida.
