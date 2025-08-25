Logo R7.com
Filha de Leandro exibe sua filha caçula e revela novo visual

Filha de Leandro mostra linda foto de sua caçula e revela novo visual.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filha de Leandro exibe sua caçula e revela novo visual e impressiona Bebê Mamãe

A filha do saudoso sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, encantou ao mostrar um linda fotos de sua bebê e revelou seu mais novo visual. As crianças são frutos de seu relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada. O mais velho dos irmãos é José, está com três anos de idade. Já a caçulinha da família, a pequena Isabela tem apenas um mês de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

