Filha de Leandro mostra detalhes do quartinho da bebê pela 1ª vez Filha de Leandro mostra detalhes do quartinho da bebê pela 1ª vez Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detalhes do quartinho da bebê

A médica Lyandra Costa, filha do sertanejo Leandro, dividiu com os seguidores mais um momento de sua doce espera. A dermatologista está grávida pela segunda vez. Ela agora espera uma menininha. A pequena chega para promover José ao posto de irmão mais velho. O primogênito está com dois anos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grazi Massafera mostra a filha dormindo na rede, no Jalapão

Bebê de Viih e Eliezer é internado e eles desabafam

Mãe de Isabella Nardoni mostra os 2 filhos e o marido e se declara