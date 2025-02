Filha de Léo Santana surge fantasiada no closet da mansão Léo Santana mostra sua filha com Lorena Improta fantasiada no closet da mansão. Bebê Mamãe|Do R7 17/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Léo Santana encanta ao surgir usando fantasia no closet da mansão e surpreende

A filha do Léo Santana e da dançarina Lorena Improta, esbanjou estilo e simpatia ao surgir fantasiada para o Carnaval no closet da mansão. A pequena Liz, de três aninhos é a única herdeira dos famosos. A menina é figurinha carimbada nas redes sociais dos artistas e sempre que aparece deixa os fãs encantados com tamanha fofura e simpatia. Por, enquanto ela é a única herdeira dos dois. No entanto, tanto Léo quando Lore já indicaram que muito em breve Liz será promovida a irmã mais velha.

Não perca a chance de ver mais sobre essa fofura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Iza mostra sua bebê tomando mamadeira sozinha e impressiona

Isabel Veloso exibe ensaio newborn de seu bebê prematuro

Jade Magalhães surge ninando a sua filha com Luan na mansão