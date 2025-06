Filha de Luan Santana surge no jatinho do pai e surpreende Bebê de Luan Santana posa no jato do pai e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 20/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê de Luan Santana Surge no jatinho do pai / Reprodução: Instagram Bebê Mamãe

A influenciadora Jade Magalhães mostrou sua bebê e surpreendeu ao revelar o novo trabalho do marido. Ela é casada com o cantor Luan Santana. Os dois começaram a namorar em 2008. O relacionamento, no entanto, acabou terminando quando já estavam noivos. Em fevereiro do ano passado, os famosos reataram a união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luciano Szafir manda recado ao marido de Sasha e ele reponde

Filha de Leandro exibe a bebê e semelhança com avó impressiona

Elize Matsunaga desabafa sobre filha e a jovem toma decisão