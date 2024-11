Filha de Maíra Cardi posa com Arthur e a madrasta na academia Filha de Maíra Cardi posa com Arthur e a madrasta na academia Bebê Mamãe|Do R7 18/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h10 ) twitter

Filha de Maíra Cardi posa com Arthur e a madrasta na academia

O ator Arthur Aguiar encantou ao surgir junto com sua filha com a coach Maíra Cardi na academia. O artista é papai orgulhoso de duas crianças. Sua primogênita se chama Sophia e é fruto do antigo casamento com a influenciadora. De seu atual relacionamento, com a influenciadora digital Jheny Santancci, Arthur se tornou pai de um menino. O caçulinha do ator se chama Gabriel e está com nove meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

