Filha de Mano Menezes fala dos enteados após adeus e comove A filha de Mano Menezes emocionou ao mostrar as suas últimas fotos junto dos enteados. Bebê Mamãe|Do R7 13/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h17 )

Filha de Mano Menezes falou sobre enteados depois da partida deles Bebê Mamãe

A filha do técnico Mano Menezes, Camilla Menezes, emocionou ao revelar as últimas fotos com os seus dois enteados que partiram repentinamente. A adolescente Maria Sophia Dumoncel, 16 anos, e o menino Arthur Dumoncel, nove anos, eram filhos do marido de Camilla, Álvaro Dumoncel. Eles partiram em decorrência de um 4cidente de carro.

