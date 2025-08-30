Filha de Sabrina Sato posa com madrasta no aniversário dela
Filha de Sabrina Sato se diverte com madrasta no aniversário dela!
A filha da apresentadora Sabrina Sato surgiu com a madrasta em um dia muito especial. Zoe, de seis anos, é fruto do antigo relacionamento da mãe com o ator Duda Nagle. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a anunciar o noivado. Porém, nunca se casaram oficialmente. Em 2023, aos artistas decidiram sem separar. Pouco tempo antes, os próprios revelaram que a união passava por uma crise.
