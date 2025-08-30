Filha de Sabrina Sato posa com madrasta no aniversário dela Filha de Sabrina Sato se diverte com madrasta no aniversário dela! Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Sabrina Sato se diverte com madrasta no aniversário dela Bebê Mamãe

A filha da apresentadora Sabrina Sato surgiu com a madrasta em um dia muito especial. Zoe, de seis anos, é fruto do antigo relacionamento da mãe com o ator Duda Nagle. Eles ficaram juntos por cerca de sete anos e chegaram a anunciar o noivado. Porém, nunca se casaram oficialmente. Em 2023, aos artistas decidiram sem separar. Pouco tempo antes, os próprios revelaram que a união passava por uma crise.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Karoline Lima dá recado e revela quanto Léo paga de pensão

Rebeca Abravanel e Pato mostram o bebê: 'cachinhos dourados'

Amanda Kimberlly mostra sua filha em festa e fala de Bruna